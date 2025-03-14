Алина Загитова исполнила танец в красном платье на льду Байкала

Российская спортсменка и телеведущая, одна из самых титулованных фигуристок страны, Алина Загитова недавно посетила Байкал. Чемпионка Европы и мира, победительница Олимпийских игр, она поделилась в своих соцсетях видеороликом, где исполняет танец на зеркальной глади великого озера, облаченная в красное платье, несмотря на 30-градусный мороз.

«Лед Байкала, -30 за бортом. А на что вы готовы ради проекта мечты? Скоро расскажу, над чем работаю со своей командой уже полгода», — интригующе написала Загитова в соцсетях.

Ранее она рассказывала, что во время поездки на Байкал проехалась на хивусе, прошлась по прозрачному льду и прокатилась по нему на коньках. Также она покормила лису, которая встретилась ей прямо на поверхности водоема. Самые яркие моменты визита в Приангарье гостья запечатлела с помощью фото и видео.