Детские врачи проведут приемы в Усть-Кутском и Нижнеилимском районах при поддержке ИНК и Фонда Марины Седых

В Усть-Кутском и Нижнеилимском районах с 26 по 30 марта состоится выездной прием врачей Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Мероприятие организовано при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК) и Благотворительного фонда Марины Седых в рамках программы «Здоровье детям».

Жители смогут получить консультации высококвалифицированных специалистов: офтальмолога, невролога, педиатра, уролога, травматолога, хирурга и отоларинголога. Врачи проведут обследование детей и предоставят рекомендации родителям по дальнейшему наблюдению и лечению. Приемы пройдут в Усть-Кутском районе, в том числе поселке Верхнемарково, а также в Нижнеилимском районе. Запись доступна по телефону 5-25-24 с 14:00 до 15:30.

Программа «Здоровье детям» действует с 2020 года и направлена на обеспечение доступности качественной медицинской помощи детям в отдаленных районах присутствия ИНК. В случае необходимости госпитализации и лечения в Иркутске Фонд Марины Седых оказывает содействие малоимущим, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и неполным семьям, взяв на себя расходы на проезд ребенка и сопровождающего лица до Иркутска и обратно.

В рамках программы в 2024 году было обследовано более 1200 детей в Усть-Куте и Нижнеилимском районе. За четыре года участниками программы стали более 2,2 тыс. человек. Кроме того, в прошлом году в Усть-Куте состоялся выездной прием врачей-сурдологов, консультацию получили 10 детей, двое из которых были направлены на дальнейшее обследование в Иркутск. В рамках приема также были обследованы взрослые пациенты.