Всё больше российских знаменитостей открывают для себя зимнюю красоту Байкала. В социальных сетях появляются потрясающие снимки: величественные торосы с прозрачным голубым льдом, звезды, позирующие прямо на ледяной глади озера.

«Байкал, я твоя навеки! Холодно, мощно и... как же тут красиво!» — поделилась своими впечатлениями Слава, популярная российская певица, телеведущая, актриса и автор песен.

Подписчики в восторге от увиденного: «Байкал нужно увидеть хотя бы раз в жизни! Это словно другая планета», «Байкал — это сила космоса», «Здесь чувствуешь невероятную энергетику. Всё, что загадаешь на Байкале, непременно исполнится».