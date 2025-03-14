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«Байкал, я твоя навеки!»

Всё больше российских знаменитостей открывают для себя зимнюю красоту Байкала. В социальных сетях появляются потрясающие снимки: величественные торосы с прозрачным голубым льдом, звезды, позирующие прямо на ледяной глади озера.  

«Байкал, я твоя навеки! Холодно, мощно и... как же тут красиво!» — поделилась своими впечатлениями Слава, популярная российская певица, телеведущая, актриса и автор песен.  

Подписчики в восторге от увиденного: «Байкал нужно увидеть хотя бы раз в жизни! Это словно другая планета», «Байкал — это сила космоса», «Здесь чувствуешь невероятную энергетику. Всё, что загадаешь на Байкале, непременно исполнится».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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