Рынок ждет сохранения ключевой ставки ЦБ

Условий для изменения ставки пока нет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз.

Центральный банк РФ планирует сохранить ключевую ставку на уровне 21%, несмотря на заявление заместителя председателя Алексея Заботкина о возможности ее пересмотра. Эксперты считают, что условия для изменения ставки отсутствуют, так как устойчивого тренда на снижение инфляции ещё не наблюдается. Они ожидают смягчение риторики Банка России.

– Интрига заключается лишь в сигнале регулятора, который, с учетом последних данных, может смягчиться, – отметил главный аналитик Банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.