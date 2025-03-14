Чистая прибыль «Русала» выросла в 2,8 раза, достигнув $803 млн

Чистая прибыль компании «Русал» в 2024 году увеличилась в 2,8 раза, достигнув $803 млн по сравнению с $282 млн в предыдущем году, согласно годовому отчету по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Выручка компании составила $12,08 млрд, что немного ниже $12,2 млрд в 2023 году. Прибыль до налогообложения выросла до $858 млн, по сравнению с $244 млн в предыдущем году. Скорректированная EBITDA увеличилась в 1,9 раза, достигнув $1,494 млрд.

В феврале 2025 года «Русал» объявил о планах запустить опытное производство оксида скандия на Богословском алюминиевом заводе к концу года. Мощность производства составит 1,5 тонны в год, что является значительным достижением, учитывая, что мировое производство этого металла составляет 20–25 тонн в год. Проект позволит «Русалу» стать одним из ведущих производителей оксида скандия в мире. При переходе к промышленному производству объемы могут быть увеличены до 19 тонн в год, а инвестиции в проект составят около 500 млн рублей.