Оборудование для «серого» майнинга на миллион нашли в неработающем магазине в Баяндае

Очередного «серого» майнера поймали в Баяндаевском районе. Мужчина, данные о котором полиция получила от энергетиков, нелегально подключился к сетям и занимался добычей криптовалюты.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» и «Иркутскэнергосбыта» в ходе работы получили информацию о работе майнинговой фермы на территории бывшего магазина в поселке Баяндай.

При проверке здания неработающего магазина обнаружено 9 машинок для добычи криптовалюты, а также зафиксирован факт подключения к электроэнергии в обход прибора учета. При выезде на место при визуальном осмотре обнаружено, что потребление электроэнергии происходит без учета, здание подключено путем самовольного присоединения трехфазного ввода в обход прибора учета. Внутри помещения обнаружено работающее майнинговое оборудование. Примерная мощность оборудования составляет 29,25 кВт, ориентировочная стоимость спецтехники почти 1 млн руб.

В ходе проведенных мероприятий было установлено, что владельцем участка, где расположено здание является местный житель, который в свою очередь является родственником фактическому собственнику здания магазина, где располагалась ферма. Этот человек – сотрудник местного подразделения «Иркутскэнергосбыта». Со слов местных жителей он ежедневно приходил в данное здание и производил там какие-то работы.

Оборудование, которое располагалось внутри – это 9 машинок, было изъято в ходе следственных действий. Работник «Иркутскэнергосбыта» уволен. По данному факту полицейскими проводится проверка.