ИЭСК вложит 800 млн рублей в строительство ключевого энергетического объекта – подстанции «Анисимово» в Маркова

«Иркутская электросетевая компания» (ИЭСК) приступила к строительству новой подстанции «Анисимово» в рабочем поселке Маркова. Этот объект мощностью 80 МВт станет важным подспорьем для энергосистемы Иркутска и соседних районов. Вместе с подстанцией строится воздушная линия электропередач на 35 кВ. Вместе они снизят нагрузку на соседние подстанции не менее чем на 30% и откроют возможности для подключения новых домов и предприятий.

Подстанция «Анисимово» – долгожданный проект для Маркова и близлежащих территорий, которые активно растут. Новый объект разгрузит подстанции «Светлая» и «Пивзавод», которые сейчас едва справляются с нагрузкой, обеспечивая электричеством часть Иркутска и Шелеховского района.

Сейчас на площадке будущей подстанции завершены геодезические работы, ведется расчистка просеки и подготовка к строительству. Проект оценивается в более чем 800 миллионов рублей, а его завершение намечено на конец 2025 года. Кроме того, ИЭСК планирует модернизировать 15 подстанций в Иркутском и Шелеховском районах, установив более мощные трансформаторы. Это решит проблему нехватки мощностей и позволит подключать новые объекты.

Благодаря подписанному регуляторному соглашению между ИЭСК и правительством Иркутской области до 2029 годы в Иркутском районе проводится масштабная модернизация энергосистемы: ИЭСК проведет реконструкцию более 30 объектов (класса напряжения 35кВ и выше).

Напомним, в декабре 2024 года ИЭСК ввела в эксплуатацию подстанцию «Садоводство» на Александровском тракте. Объект мощностью 20 мегаватт уже обеспечивает качественное энергоснабжение десятков садоводств недалеко от заимки Глазуново на Александровском тракте.