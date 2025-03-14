Администрация Иркутска предъявляет претензии Байкальской энергетической компании

Администрация Иркутска направит претензию в адрес ООО «Байкальская энергетическая компания» после выявления отсутствия представителей подрядной организации на месте проведения земляных работ по улице Российской. Специалисты комитета по управлению Правобережным округом обнаружили, что участок дороги в районе домов № 16 и № 19 был раскопан 10 марта, но работы практически не ведутся четвертый день, несмотря на их плановый характер.

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Глава округа Елена Торохова подчеркнула, что такой подход недопустим, особенно в исторической части города, и важно завершить все максимально оперативно. Мэрия регулярно проводит проверки и старается мотивировать исполнителей не затягивать сроки земляных работ.

В текущем году улицу Российскую отремонтируют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», и ресурсоснабжающая организация приняла решение заменить участок трубопровода. В ближайшей перспективе планируется проведение аналогичной работы в двух местах на этой улице ближе к скверу имени Кирова.