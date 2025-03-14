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Иркутск выбирает: какие территории будут благоустроены в 2026 году?

В Иркутске определили 11 объектов для голосования за благоустройство территорий в 2026 году. В областном центре выбрали общественные пространства для участия в рейтинговом голосовании, которое стартует 21 апреля. Территории, поддержанные большинством иркутян, будут благоустроены в 2026 году.

Среди предложенных объектов для благоустройства:

Правобережный округ:

- Сквер имени Кирова
- Каштаковская роща (Сарафанов городок)
- Территория возле культурного центра Александра Вампилова
- Сквер имени Ю. А. Ножикова

Октябрьский округ:

- Русско-Амурский мемориальный комплекс (3 этап)
- Сквер в честь основателей Ивано-Матренинской детской клинической больницы

Ленинский округ:

- Сквер на пересечении улиц Баумана, Ярославского и 18-го Советского переулка – «Сквер Будущего»
- Экологическая тропа на ООПТ «Птичья Гавань»

Свердловский округ:

- Микрорайон Юбилейный, 9а (в районе озера)
- Свердловское (Глазковское) кладбище
- Эко-парк «Якоби»

В прошлом году в голосовании приняли участие более 81 тысячи иркутян.

Напомним, в этом году в Иркутске будут благоустроены пять общественных пространств, включая территорию танка «Иркутский комсомолец», площадь Декабристов, парк «Комсомольский», аллею «Здоровья» и северную часть острова Юность.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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