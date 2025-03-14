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Самозанятые скрывают доходы: Счетная палата требует ужесточения контроля

Счетная палата предлагает усилить контроль над расчетами самозанятых. Несмотря на успешную реализацию режима налога на профессиональный доход (НПД), аудиторы считают необходимым дополнительное наблюдение за деятельностью самозанятых, сообщают "Ведомости".

Такая рекомендация поступила от ведомства после анализа выполнения поручений президента РФ Владимира Путина.

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Согласно отчету, введение НПД оказалось благоприятным для большинства самозанятых, однако отмечаются случаи уклонения от передачи сведений о доходах и рост числа аннулированных доходов. Кроме того, наблюдается увеличение долговых обязательств перед бюджетом среди данной категории налогоплательщиков.

По данным на 1 января 2025 года, количество самозанятых в России составило 12,17 млн человек. По прогнозу Федеральной налоговой службы (ФНС), к началу 2029 года, когда в России должен завершиться эксперимент по введению налога на профессиональный доход (НПД), число самозанятых в стране превысит 18 млн человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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