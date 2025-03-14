Четыре самых распространенных вопроса подрядчиков ИЖС

Вопросы касаются вступления в силу с 1 марта 2025 года федерального закона №186, регулирующего строительство жилых домов по договорам подряда с использованием эскроу-счетов. Банк ДОМ.РФ предоставил ответы на 4 самых распространенных вопроса подрядчиков, занимающихся строительством индивидуального жилья.

1. Какие стимулы для строительства дома по договорам подряда с эскроу?

Основное преимущество для граждан при выборе подрядчика, работающего с эскроу, — это гарантия безопасности их средств и возможность участия в льготных программах. Подрядчик, в свою очередь, получает освобождение от НДС и стабильное финансирование от банка на всех этапах строительства.

2. Какие строительные компании освобождаются от НДС?

С 1 апреля 2025 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, которые освобождают от НДС выручку по договорам подряда, заключенным с использованием эскроу-счетов.

3. Как начать строительство с использованием механизма эскроу в рамках федерального закона?

Порядок действий:

- Подрядчик регистрируется на портале строим.дом.рф и размещает там проекты домов.

- Подрядчик заключает договор на предоставление кредитной линии с банком.

- Заказчик выбирает проект дома на портале.

- Подрядчик и заказчик заключают договор подряда, средства размещаются на эскроу-счете.

- Подрядчик размещает сведения о договоре на портале.

- Подрядчик обращается в банк за финансированием.

4. Как происходит раскрытие эскроу-счета в соответствии с 186-ФЗ?

Средства перечисляются подрядчику после завершения строительства и регистрации права собственности заказчика на дом. Если для строительства использовался кредит, часть средств направляется на его погашение, а остаток зачисляется на счет подрядчика.