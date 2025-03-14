ИНК подписала договор о сотрудничестве с Иркутским государственным университетом

Иркутская нефтяная компания (ИНК) заключила договор с Иркутским государственным университетом о прохождении практики студентов.

Документ устанавливает единые правила и стандарты по организации и прохождению учебной, производственной и преддипломной практики для всех учебных подразделений ИГУ. Ранее работа по данному направлению проводилась на основе договоров между учебными подразделениями университета и профильными предприятиями компании. Согласно условиям договора, выпускники, успешно освоившие программу практической подготовки, имеют приоритетное право на трудоустройство в компании.

– Договорные отношения с ИНК создают благоприятные условия для долгосрочного партнерского сотрудничества между университетом и одним из независимых производителей и переработчиков углеводородного сырья в регионе. Уверен, что именно такой механизм взаимодействия в ближайшей перспективе станет оптимальной рабочей моделью для будущих договоров и соглашений с крупными компаниями и корпорациями в Восточной Сибири, расширит значительные возможности для трудоустройства выпускников и создаст все необходимые условия и предпосылки для их выхода на рынок труда региона с конкурентными преимуществами, – отметил проректор по учебной работе Иркутского государственного университета Алексей Вокин.

ИНК проводит комплексные мероприятия по профориентированию для школьников, студентов, молодых специалистов. Компания с 2018 года реализует проект «Школа – вуз – ИНК». Совместно с Иркутским государственным университетом ИНК ведет бесплатный образовательный проект «Академия ИНК» для учащихся 7–11 классов. В Усть-Куте для старшеклассников созданы ИНК-Классы, где уделяется особое внимание точным и естественнонаучным предметам. Учащиеся этой программы приезжают в ИГУ на сессии.

Студенты ИГУ регулярно участвуют в мероприятиях компании, включая Байкальский риск-форум (БРИФ), научно-техническую конференцию (НТК) и др. В прошлом году ИНК провела конкурсный отбор студентов для обучения в магистратуре ИГУ за счет компании с последующим трудоустройством. Для студентов университета организуются стажировки, лекции от сотрудников ИНК и экскурсии на объекты компании.