Названы города России с самым большим разрывом цен на жилье

Средняя цена квадратного метра в 10% самых дорогих объявлений на вторичном рынке в 3 раза выше, чем в 10% самых дешевых. Данные приводит «Циан.Аналитика».

Самые неоднородные цены зафиксированы в Москве – разница в цене квадрата между дорогими и дешевыми квартирами составила 6,2 раза. Санкт-Петербург и Махачкала также показали высокую разницу: 3,9 и 3,8 раза. Наиболее однородный рынок жилья наблюдается в Томске, Набережных Челнах и Тольятти, где разница в цене между дорогим и дешевым жильем минимальна – всего 2,2–2,3 раза.

«Чем крупнее город и чем более разнообразная в нем структура предложения на рынке, тем больше разброс цен, – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан.Аналитики». – Если в малых городах все строения могут быть приблизительно одинаковыми, например, однотипные дореволюционные или «хрущевки», то крупных городах разнообразие жилого фонда выше – здесь сочетаются разные по характеристикам объекты 1-2-этажные деревянные, 5-этажные «панельки», современные многоэтажные монолитные и др., что влияет на большие разрывы в ценах предложения».