Reuters: Россия применяет криптовалюты для обхода санкций в торговле нефтью

Россия использует криптовалюты в торговле нефтью с Китаем и Индией, чтобы обойти западные санкции, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Хотя тенденция не носит массового характера, она постепенно набирает обороты.

Некоторые российские нефтяные компании используют биткоин, эфириум и стейблкоины, такие как Tether, для упрощения конвертации китайских юаней и индийских рупий в российские рубли. По словам источников, объем криптовалютных транзакций одного из российских нефтетрейдеров в Китае составляет «десятки миллионов долларов в месяц».

Криптовалюты уже помогали странам, попавшим под санкции США, поддерживать экономику, избегая использования доллара, включая Иран и Венесуэлу. Российские компании решили использовать цифровую валюту после того, как Венесуэла нарастила её использование при экспорте нефти и топлива.

Один из собеседников агентства предполагает, что Россия не откажется от криптовалют даже после снятия санкций, поскольку такие транзакции быстрее. Однако основная часть российских платежей пока осуществляется в традиционных валютах.