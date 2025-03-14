Прогноз прибыли банков РФ на 2025 год: 3–3,5 трлн рублей

Центральный банк России улучшил прогноз по прибыли банковского сектора на 2025 год, увеличив ожидаемые значения с диапазона 2,7–3,2 трлн рублей до 3–3,5 трлн рублей. Об этом стало известно из обзора регулятора «Банковский сектор». Несмотря на улучшение прогноза, аналитики предполагают, что прибыль 2025 года окажется ниже рекордного показателя предыдущего периода, поскольку ожидается возвращение стоимости кредитного риска и банковской маржи к исторически привычным уровням.



Прибыльность останется стабильной благодаря поддержанию чистой процентной маржи в пределах 4–4,4%, однако банкам придется активнее конкурировать за клиентские средства для сохранения этой маржи. Дополнительное давление окажет снижение объема высокодоходных операций в секторе потребительских кредитов.

В части корпоративных рисков также возможны изменения: хотя сейчас кредитные риски оцениваются в диапазоне 0,8–1,2%, существует вероятность роста этого показателя из-за возможного снижения платежеспособности некоторых заемщиков.

Для розничного сегмента стоимость кредитных рисков прогнозируется в тех же пределах — от 2,5% до 2,9%. Банк России подчеркивает, что многие кредиты, выданные в условиях повышенных ставок, продолжают действовать, что ведет к увеличению риска неплатежей и росту данного показателя выше среднего исторического уровня.

Стоит отметить, что 2024 год стал рекордным для российского банковского сектора, который показал прибыль в размере 3,8 трлн рублей.