Модернизация трубопровода вызвала транспортный коллапс в районе Марата: власти ищут выход

Мэр обратился к жителям города с просьбой проявить терпение.

Фото https://admirk.ru/

Мэр Иркутска Руслан Болотов собрал совещание с руководителями строительства напорных трубопроводов на улице Рабочего Штаба, а также с представителями ГИБДД. Участники обсудили необходимые корректировки организации дорожного движения, направленные на улучшение ситуации на дорогах.

Работы по оптимизации движения уже начались. Вчера был открыт проезд для легкового автотранспорта по улицам Трубецкого и Рабочего Штаба в центр города, что помогло частично решить проблемы.

На сегодняшний день принято решение изменить приоритеты на перекрестке улиц Чапаева и Шевцова — теперь главной будет улица Чапаева. Кроме того, временная остановка общественного транспорта «ГПТУ № 1» была перемещена с адреса Рабочего Штаба 1/8 на «треугольник» перед выездом на Маратовское кольцо.

Фото https://admirk.ru/

Руслан Болотов подчеркнул сложность предварительной проработки всех деталей: «Было непросто предусмотреть всё заранее. Наши специалисты вместе с сотрудниками ГИБДД многократно выезжали на место ещё до начала работ, рассматривая разные сценарии. Сейчас мы продолжим совершенствовать систему, настраивая работу светофоров и рассматриваем возможность замены лежачих полицейских на улице Радищева возле поликлиники № 9 на светофоры».

Мэр обратился к жителям города с просьбой проявить терпение, напомнив, что реализация проекта крайне важна для повышения инженерной безопасности Иркутска. Работы планируется завершить к 1 сентября текущего года.