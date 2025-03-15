Семейную ипотеку распространят на «вторичку» с 1 апреля

Семейная ипотека станет доступной для вторичного жилья, сообщает РБК.

Программа «Семейная ипотека» в России с 1 апреля начнет действовать на покупку квартир на вторичном рынке. Это изменение коснется городов, где строительство новых объектов ограничено — возводятся не более двух домов. Такая мера направлена на поддержку семей, проживающих в населенных пунктах с низким уровнем жилищного строительства.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков подчеркнул важность данного решения: «Эта инициатива поможет улучшить условия проживания для многих российских семей, особенно там, где новое жилье почти не строится». Программа предусматривает ставку в размере 6% годовых. Воспользоваться ей смогут семьи с детьми до 6 лет включительно. При этом возраст дома, в котором покупается квартира, не должен превышать 20 лет, а сам объект недвижимости не должен находиться в аварийном состоянии. Кроме того, кредит нельзя использовать для покупки жилья у близких родственников, а воспользоваться программой можно лишь однократно.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что «семейную ипотеку» необходимо выдавать только по месту регистрации. По её словам, текущие правила выдачи льготной «Семейной ипотеки» не способствуют повышению рождаемости в стране. Анализ показал, что 40% граждан, воспользовавшихся «Семейной ипотекой», проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Но страна большая, и доступ к льготной программе должны иметь семьи во всех регионах.