Перемирие на горизонте: Трамп о хороших ответах России

Американский президент Дональд Трамп заявил 14 марта, что США и Россия провели «очень хорошие» телефонные разговоры. Обсуждения по поводу 30-дневного перемирия, предложенного на переговорах США и Украины в Джидде, идут «тяжело», но Трамп уверен, что все сложится удачно. Он также отметил хорошие контакты с Украиной, которая согласилась на перемирие, если Вашингтон добьется такого же шага от Москвы, сообщает РБК.

«Мы хотим добиться прекращения огня. Теперь от России. У нас были очень хорошие разговоры по этому поводу, мы получили несколько очень хороших ответов», — сказал Трамп.

Президент США также заявил, что Украине не следовало бы «задирать того, кто гораздо больше ее», его слова приводит The Guardian. «Даже с деньгами», — отметил Трамп в ходе выступления в Минюсте. «Мы дали им Киеву много денег и много техники. Мы производим лучшую военную технику в мире. Но даже при всем этом это невероятно», — добавил он.

После встречи с США в Джидде Украина 11 марта сообщила о согласии на 30-дневное прекращение огня.

Владимир Путин 13 марта заявил, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но считает, что это должно привести к долгосрочному миру. «Мы – за, но есть нюансы», – подчеркнул глава государства, говоря о предложении США и Украины объявить месячное перемирие. Среди них он перечислил ситуацию в Курской области, где российские войска успешно наступают, продолжение в случае перемирия поставок оружия Киеву и украинской мобилизации. Другой важный вопрос, который необходимо решить, – наличие механизмов поддержания прекращения огня и контроля за ним. По словам Путина, сама по себе идея прекращения боевых действий правильная, но есть вопросы, которые надо обсудить.

Вечером 13 марта Путин встретился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Трамп после встречи заявил, что «есть очень хороший шанс» завершить конфликт.