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Сильный спрос на российские активы поддерживает рост рынков

Геополитика продолжает играть ключевую роль для всех рублевых активов, поддерживая позитивный настрой среди инвесторов. Заявления лидеров России и США указывают на продвижение к перемирию в украинском конфликте, что внушает уверенность рынкам. В пятницу индекс Мосбиржи завершил торги на отметке 3195 пунктов, продемонстрировав рост на 2,35%.

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Решение Минфина США прекратить действие лицензии, позволявшей иностранным компаниям оплачивать российские энергоресурсы через санкционированные банки, вызвало некоторые опасения. Этот шаг усложняет приобретение сырья из России. Однако данная новость отошла на задний план благодаря заявлениям о возможном перемирии.

"Влияние пятничных событий оказалось незначительным для общего тренда на российском рынке, несмотря на противоречивые новости. Участники чаще всего предпочитают избегать активных покупок перед выходными, опасаясь потенциальных рисков. Тем не менее, рынок показал устойчивость и продолжил движение вверх", — отметили аналитики БКС Мир инвестиций.

Несмотря на сохраняющиеся геополитические риски и негативные факторы, такие как снижение цен на нефть и укрепление рубля, рынок демонстрирует устойчивый интерес к рублевым активам. Такая динамика подчеркивает высокий спрос и повышает шансы на дальнейший рост в ближайшей перспективе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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