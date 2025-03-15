Высокая доходность облигаций привлекает иностранных инвесторов и укрепляет рубль

Предложение иностранной валюты остаётся избыточным, главным образом из-за ожидаемого притока капитала в рублёвые облигации, включая инвестиции со стороны иностранных участников. В пятницу курс доллара составил 85,5 рублей, евро — 93,8 рублей, юань — 11,80 рублей.

«Высокая доходность российских облигаций привлекает внимание как внутренних, так и внешних игроков, заинтересованных в стратегиях carry trade. Важной причиной интереса ко всем рублёвым активам также являются надежды на улучшение геополитической обстановки», — комментируют эксперты БКС Мир инвестиций.

Аналитики прогнозируют постепенное увеличение спроса на иностранную валюту благодаря восстановлению потребительского спроса. Это может привести к ослаблению курса рубля в среднесрочной перспективе до уровней, которые будут соответствовать экономическим интересам бюджета и экспортёров.