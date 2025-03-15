Елена Летучая: зимний Байкал в моем сердце

Елена Летучая, известная российская тележурналистка, телеведущая и телепродюсер, вновь посетила Байкал, как и многие другие звезды шоу-бизнеса. Она призналась, что зимний Байкал ей нравится больше, чем летний.

«Я выросла в Амурской области, недалеко от Байкала! В детстве приезжала сюда с родителями и каталась на коньках. Поскольку на Байкале 360 солнечных дней, сюда можно приехать в любое время, но зимой я люблю больше», — поделилась Елена в своих соцсетях.

Летучая остановилась в 5-звездочном отеле RODINA, который открылся в Иркутске в конце 2024 года. В её программе — посещение Ольхона, Листвянки и Шаманки. Несмотря на высокий туристический сезон, Елена отметила, что «если у вас своя программа, вы друг другу не мешаете». Она также напомнила, что Байкал — центр шаманизма, и для тех, кого интересуют шаманы, здесь найдется все необходимое.

Напомним, что недавно о посещении Байкала в своих соцсетях писали фигуристка Алина Загитова и певица Слава.