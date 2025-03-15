Рекордный поток туристов на Байкале: МЧС усиливает меры безопасности

В связи с резким увеличением числа отдыхающих на озере Байкал, МЧС России усилила профилактические мероприятия по предотвращению происшествий на льду. Ежедневные изменения ледовой обстановки требуют особого внимания, особенно учитывая, что поток туристов в регионе "бьёт абсолютный рекорд", сообщили представители МЧС по Иркутской области.

Спасатели предупредили, что в этом сезоне появились новые трещины в тех местах, где их ранее не наблюдалось. Некоторые из них значительно расширились, достигая нескольких метров в ширину. В связи с этим рекомендуется строго придерживаться правил безопасности: не выходить на лед в ночное время и при неблагоприятной погоде, избегать несанкционированных переправ и обходить опасные участки.

Напомним, что общий туристический поток в Иркутскую область за 2024 год увеличился на 10%, составив 1,8 миллиона человек.