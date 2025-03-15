ФНС разъясняет: как получить налоговые льготы для участников СВО

ФНС России разъяснила порядок применения налоговых льгот на имущество для участников СВО и их семей. Право на федеральную льготу, освобождающую от уплаты налога на имущество физических лиц по одному объекту капитального строительства, имеют ветераны боевых действий, включая участников СВО, военнослужащие, мобилизованные граждане, и другие лица, принимавшие участие в СВО, а также члены их семей.

По транспортному налогу льготы для участников СВО и их семей устанавливаются законодательными органами субъектов РФ.

Для земельного налога на федеральном уровне предусмотрено уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв. м одного земельного участка для ветеранов боевых действий. Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными актами муниципальных образований.

С перечнем льгот можно ознакомиться на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Лица, имеющие право на льготы, могут направить заявление в налоговый орган через личный кабинет, МФЦ, по почте или лично. Налоговый орган направляет уведомление о предоставлении льготы или обоснованное сообщение об отказе.

Если гражданин имеет право на льготу, но не представил заявление, она предоставляется в проактивном порядке на основании сведений, полученных налоговым органом. Межведомственный обмен сведениями предусмотрен для подтверждения права на льготы.

Сведения о предоставленных льготах указываются в личном кабинете налогоплательщика, налоговом уведомлении, уведомлении о предоставлении льготы, уведомлении о перерасчете налога и разъяснениях налогового органа.