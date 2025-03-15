Кто они, современные бизнес-леди России?

Женщины в бизнесе: кто они?

Согласно данным Федеральной налоговой службы России, более 41% предпринимателей в стране составляют женщины. Это составляет свыше 7 миллионов активных бизнес-леди, среди которых 5,37 миллиона являются самозанятыми, а еще 1,87 миллиона зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Эти цифры были озвучены начальником управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС России Денисом Кузьмичевым в программе «PRO налоги».

Средний возраст женщины-предпринимателя в России составляет 35 лет, и она активно занимается различными видами бизнеса, включая интернет-торговлю, сферу красоты и грузоперевозки. Доля женщин в предпринимательской среде продолжает расти: если в 2023 году этот показатель составлял 40%, то к 2025 году он увеличился до 41%.

Самозанятость среди женщин также демонстрирует положительную динамику. С 2021 по 2025 год доля женщин среди самозанятых увеличилась на 5%, достигнув отметки в 44%. Топ-5 регионов по числу женщин-предпринимателей включают Москву и Московскую область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовскую область.

Наиболее популярные сферы деятельности среди женщин-самозанятых – это услуги в области красоты, маркетинга, рекламы и репетиторства. Индивидуальные предпринимательницы чаще всего занимаются интернет-торговлей, грузоперевозками и арендой недвижимости.