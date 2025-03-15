Игорь Кобзев обсудил будущее «Байкал-Энергии» с Эн+: интрига сохраняется

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел переговоры с Аркадием Саркисяном, представителем руководства компании Эн+, чтобы обсудить вопросы сотрудничества, направленные на развитие региона. Особое внимание было уделено судьбе хоккейного клуба «Байкал-Энергия».

«Я получил заверения, что компания заинтересована в продолжении эффективной поддержки иркутских спортсменов. В настоящее время в клубе проводится финансовый аудит, и мы договорились о повторной встрече для согласования плана дальнейших действий», — отметил губернатор.

Напомним, что 10 марта компания Эн+ заявила о намерении сосредоточиться на развитии детского спорта, временно приостановив участие профессионального клуба «Байкал-Энергия» в Суперлиге. В пресс-службе клуба отметили, что не исключают возможность возобновления участия.

Тем временем, жители Иркутска активно обсуждают эту тему под постом губернатора. Многие выражают недовольство отсутствием конкретики: “Снова вода водой и никакой конкретики. Понятно, что так быстро не решится вопрос, но и формулировки могли бы быть более ощутимыми”, “Встречаться здорово, но хотелось бы решения вопроса”, “Слова прозвучали, а конкретики для болельщиков "Байкал-Энергии" нет! Решили вопрос финансирования и существования команды в нынешнем виде? В чем проблема финансов сегодня? Как она будет финансироваться в будущем?”, “А что все к энергетикам прицепились? У нас что, другого бизнеса и других спонсоров больше в регионе нет?”

Напомним, с 2004 года Эн+ является спонсором хоккейного клуба «Байкал-Энергия», матчи которого в среднем посещает более трех тысяч человек.