Макрон: Европа готова отправить миротворцев на Украину без согласия России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить миротворцев и инструкторов на Украину без согласия России, сообщают "Ведомости" со ссылкой на газету Parisien. Он подчеркнул, что если Украина запросит присутствие союзных сил, решение России не будет иметь значения. Макрон уточнил, что планируется размещение нескольких тысяч военнослужащих для обучения украинских сил и демонстрации долгосрочной поддержки.

После неформального саммита европейских лидеров в Лондоне 2 марта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о готовности стран создать коалицию для защиты украинской сделки и обеспечения мира.

Франция и Великобритания намерены представить Дональду Трампу концепцию группы стран «Европа-плюс», готовой участвовать в размещении миротворцев на Украине и обеспечении безопасности.