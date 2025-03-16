Цифровая зрелость здравоохранения: Иркутская область на 21-м месте

В Иркутске состоялась III областная конференция «Цифровая трансформация здравоохранения», на которой министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов подвел промежуточные итоги цифровизации в регионе. Он отметил, что благодаря упорному труду Иркутская область поднялась на 60 позиций в рейтинге цифровой зрелости здравоохранения среди субъектов РФ, заняв 21-е место.

Министр подчеркнул, что предстоит дальнейшее совершенствование цифровой экосистемы, чтобы сделать процессы удобными для пациентов и медицинских работников, что повысит удовлетворенность населения оказываемой помощью.

Заместитель министра здравоохранения Татьяна Новицкая представила результаты внедрения медицинской информационной системы. Внедрение единой цифровой платформы (ЕЦП) началось в 2022 году, а 2023 год стал прорывным для достижения показателей и продвижения в межрегиональном рейтинге цифровой зрелости. До внедрения ЕЦП Иркутская область не достигала основных показателей регионального проекта в полном объеме.

За годы активной цифровизации реализованы такие сервисы, как «Прикрепление онлайн», позволяющее гражданам удаленно прикрепляться к медицинским организациям, и «Лист ожидания», снижающий социальную напряженность в условиях дефицита кадров. Пациенты также могут оценивать медицинские организации и прием врачей, что позволяет оценить общую удовлетворенность медицинской помощью.

В 2023 году Иркутская область внедрила модуль искусственного интеллекта для анализа флюорографий, а в 2024 году было проанализировано более 6 тысяч исследований. Регион подключился к сервису МосМедИИ, и с начала 2025 года проанализировано 1,5 тысячи медицинских изображений.