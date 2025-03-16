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Развязка скоро?

На прошлой неделе геополитика стала основным фактором, влияющим на российский фондовый рынок, отодвинув вопрос о ключевой ставке на второй план.

«Контуры завершения конфликта на Украине начали просматриваться, однако очевидно, что быстрого решения вопроса не будет. Соответственно, вёл себя индекс Мосбиржи, показавший нулевое изменение за период», – отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

Среди крупных эмитентов Татнефть выросла на 4% благодаря сильному отчету за 2024 год. Повышенный спрос наблюдался на акции X5. Во втором эшелоне двузначные доходности показали Газ, Нижнекамск, Шина и Павловский автобус. Явных аутсайдеров на рынке не было.

"Доллар продолжил снижаться по отношению к рублю и, вероятно, протестирует отметку 85. Декабрьские фьючерсы торгуются около 98 рублей за доллар", — считает эксперт БКС.

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Ярким событием недели стал рост мировых цен на золото до 3,000 долларов за унцию. Инвестиционные банки рекомендуют держать металл и повышают ценовые ориентиры.

Максим Шеин обращает внимание на предстоящее 21 марта решение ЦБ по ставке. По его мнению, она, скорее всего, останется на уровне 21%, но возможны более мягкие комментарии по кредитно-денежной политике.

Среди участников рынка появились мнения, что ставку могут начать снижать уже в апреле, отмечает эксперт БКС. «Учитывая геополитическую неопределенность, сейчас лучше сосредоточиться на длинных облигациях с фиксированным купоном и акциях компаний, которые выиграют от снижения ставок, включая эмитентов с высокими дивидендами и компании финансового сектора», — резюмирует Максим Шеин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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