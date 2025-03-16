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Могут ли ключевую ставку снизить в марте?

Многие банки уже уменьшили процентные ставки по вкладам и накопительным счетам. Если недельная инфляция продолжит снижаться до следующего заседания, что мешает ЦБ опустить ставку в марте? — задаются вопросом частные инвесторы.

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«Не стоит путать теплое с мягким», — подчеркивает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. Во-первых, дюрация пассива в банковском секторе составляет 3-6 месяцев. Снижение депозитных ставок банками — это подготовка к предстоящему снижению ставки летом, но не сейчас. Во-вторых, ЦБ ориентируется на множество показателей при принятии решения по ставке, и недельная инфляция не входит в этот список. Регулятор несколько лет назад допустил ошибку, принимая решение на основе недельных данных, и больше так не поступает.

Напомним, что 21 марта состоится заседание ЦБ по ставке. По мнению большинства экспертов, регулятор, скорее всего, оставит её на уровне 21%. Однако среди участников рынка появились мнения, что ставку могут начать снижать уже в апреле.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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