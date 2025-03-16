Пассажирооборот «Аэрофлота» снизился на 1%. Что это значит?

Аэрофлот опубликовал операционные результаты за февраль 2025 года. Пассажирооборот год к году снизился на 1% до 10 млрд пассажирокилометров.

«Это первое месячное снижение за два года. Наши аналитики считают акции «Аэрофлота» дорогими. Котировки находятся на максимумах с осени 2021 года. Взгляд аналитиков БКС на ближайшие 12 месяцев негативный. Однако возможное ослабление санкций может существенно повлиять на акции авиаперевозчика, естественно, в положительную сторону», — отметил эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.



В 2025 году пассажиропоток российских авиакомпаний может снизиться, прогнозирует Росавиация. Перевозки составят 109,7 млн человек, что почти на 2% меньше, чем в 2024 году, когда было перевезено 111,6 млн человек .Ключевыми факторами возможного падения являются невозможность обновления парка воздушных судов, увеличение нагрузки на действующий флот, а также влияние инфляции, приводящей к росту цен на авиабилеты. Это, в свою очередь, может сделать авиаперелёты менее приоритетной услугой для многих потребителей.