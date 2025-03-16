Облигационные рекорды: рынок готовится к снижению ставки

На рынке облигаций зафиксированы новые рекорды. На этой неделе индекс государственных облигаций RGBI преодолел отметку в 111,5 пунктов, достигнув уровня мая 2024 года.

«Тогда ставка ЦБ составляла 16%, а сейчас она на уровне 21%. Это свидетельствует о том, что рынок уже закладывается на снижение ставки до 16% ближе к концу года. В ближайшие шесть месяцев Мосбиржа планирует запустить фьючерсы на ключевую ставку», — отметил эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

На этой неделе Минфин провел крупнейшее размещение государственных облигаций с начала года и третье по величине для ОФЗ с фиксированным купоном в истории их первичных размещений. На аукционах ОФЗ было размещено два длинных выпуска на сумму 245,5 млрд рублей, с доходностью около 15,3% годовых.

По данным ЦБ, в феврале частные инвесторы вложили рекордные 50 млрд рублей в корпоративные облигации. Месячный объем торгов на рынке корпоративных облигаций в феврале достиг исторического максимума в 689,4 млрд рублей, тогда как в январе он составлял 332 млрд рублей.

Высокая доходность российских облигаций привлекает внимание не только внутренних, но и внешних игроков, заинтересованных в стратегиях carry trade. Существенным фактором интереса к рублёвым активам являются также надежды на улучшение геополитической обстановки.