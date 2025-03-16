Горячая линия для возвращающихся с СВО будет организована в Иркутской области

В Иркутской области будет организована горячая линия для участников, возвращающихся со специальной военной операции. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил создать единое информационное окно помощи в рамках телемарафона II форума волонтёров и добровольцев тыла Иркутской области «СВОих не бросаем», направленного на сбор средств для волонтерских групп.

«На горячую линию ребята могут обратиться за помощью, трудоустройством и переобучением. Они должны понимать, что, позвонив по единому телефону, они запускают работу всех структур, которые могут быть задействованы в этом процессе. Мы хотим, чтобы они знали, что их здесь ждут, что они нужны в мирной жизни. Это наш долг и обязанность — аккуратно вернуть их в мирную жизнь», — подчеркнул губернатор.

Игорь Кобзев отметил, что помощь и поддержка земляков, отдающих свой долг Родине, с начала специальной военной операции были в приоритете у всего региона.