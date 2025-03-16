ОАК завершает наземные проверки МС-21: что дальше?

Первый опытный образец самолёта МС-21 завершает наземные проверки, импортозамещённый Superjet приступил к лётным испытаниям, а Ил-114 находится на продвинутой стадии тестирования. Об этом сообщил генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передают "Вести".

Михаил Мишустин подчеркнул, что воздушные перевозки должны основываться на продукции российских предприятий. «Необходимо, прежде всего, ориентироваться на безопасность полётов и надёжность техники, чтобы самолёты, произведённые на самом высоком уровне, были востребованы не только в России».

Российские боевые самолёты давно признаны лучшими в мире, и на международных выставках к нашим военным лётчикам выстраиваются очереди за автографами. Теперь ОАК завершает создание линейки отечественных гражданских самолётов.

«С основной задачей импортозамещения системы агрегатов наша промышленность справилась. По программе Sukhoi Superjet начались лётные сертификационные испытания. Первый опытный образец МС-21 полностью изготовлен, собран и завершил наземные отладки», — заявил Вадим Бадеха.

Компания ставит перед собой задачу к 2030 году повысить производительность труда минимум на 30%. В подмосковном Руднёво запланировано строительство нового комплекса механообработки площадью почти 50 тыс. квадратных метров, который позволит нарастить мощности для серийного производства МС-21. «В цехах уже устанавливаются станки и проводятся пусконаладочные работы. На этом предприятии будут выпускать детали каркаса МС-21, металлические части, вокруг которых формируется фюзеляж самолёта — то, на что приходятся максимальные нагрузки. Всё сделано для того, чтобы к 2027 году выйти на выпуск 36 самолётов в год», — заявил Вадим Бадеха.

Ранее «Известия» сообщили, что первые полёты импортозамещённых самолётов МС-21 могут пройти уже в 2025 году. «Мы планируем, что первые полёты полностью импортозамещённых самолётов МС-21 с двигателем ПД-14 и SJ-100 с двигателем ПД-8 состоятся в течение первого полугодия, после чего начнутся сертификационные лётные испытания», — сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.