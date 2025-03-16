Рабство или гарантия трудоустройства? 60% иркутян за распределение выпускников после вузов

Родители и студенты разошлись во взглядах на распределение.

Согласно недавнему опросу от SuperJob, большинство жителей Иркутска (60%) поддерживают восстановление системы обязательного распределения выпускников. Лишь 13% участников опроса высказали свое несогласие с такой инициативой. В исследовании участвовали представители экономически активного населения, включая студентов и родителей будущих абитуриентов.

Старшее поколение оказалось наиболее активным сторонником идеи: среди иркутян младше 35 лет инициативу поддержали 54%, тогда как среди людей старше 45 лет эта цифра достигла 67%.

Среди родителей учеников 11-х классов, готовящихся к поступлению в вуз, 65% высказываются за возвращение распределительной системы, отмечая важность практического опыта. Однако 16% родителей настроены критически, считая такую практику формой "рабства": «Работа за маленькую зарплату — это рабство, это опять «свои» и «не свои», опять еще одна лазейка для взяток».

Что касается самих студентов, то 43% дневных отделений поддерживают возврат к распределению, видя в этом возможность получить ценные профессиональные навыки. Тем не менее, 36% учащихся возражают против данной идеи, а 21% пока не определились с мнением.

Несмотря на то, что в январе уровень безработицы в России немного увеличился до 2,4%, он всё же остается на одном из самых низких показателей за последние годы. Исторический минимум в 2,3% был зафиксирован в декабре прошлого года. Эксперты также подчеркивают, что среднее время, затраченное на поиск работы в январе, составило порядка пяти месяцев.