Мэрия предупреждает об изменении приоритетов движения на перекрестке Чапаева и Шевцова

На пересечении улиц Чапаева и Шевцова в Иркутске произошли изменения в дорожной инфраструктуре. Теперь улица Чапаева получила статус главной дороги, что привело к изменению потоков транспортных средств, сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

Кроме того, открыт проезд для легкового автотранспорта по улицам Трубецкого и Рабочего Штаба в направлении центра. Для удобства автомобилистов организовано одностороннее движение.

Одновременно с этим временная остановка общественного транспорта «ГПТУ № 1» была перенесена с улицы Рабочего Штаба 1/8 на треугольную площадку на выезде с Рабочего Штаба на Маратовское кольцо, как сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоит напомнить, что причиной транспортной неразберихи в районе Марата стали масштабные работы по модернизации трубопроводной сети. После встречи мэра Иркутска Руслана Болотова с руководством строительных компаний и представителями ГИБДД были внесены соответствующие коррективы в организацию движения.

Мэр города обратился к горожанам с призывом проявить понимание и терпение, подчеркивая значимость проекта для обеспечения инженерной безопасности Иркутска. Завершение всех работ запланировано на 1 сентября текущего года.