План А и План Б: Марко Рубио о прекращении огня и переговорах

Переговоры между Москвой и Киевом могут пройти в формате челночной дипломатии, а не общей встречи, сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Он подчеркнул, что потребуется «много тяжелой работы и уступок с обеих сторон», передаёт РБК.

Рубио отметил, что в процессе прекращения российско-украинского конфликта есть «некоторые сложности» из-за его продолжительности и протяженности линии фронта. «У меня есть план. План А — это прекращение огня, чтобы перейти ко второму этапу — плану Б, который заключается в том, чтобы усадить всех за стол переговоров. Возможно, это будет через челночную дипломатию [не через общую встречу], чтобы найти способ навсегда завершить войну, учитывая потребности всех сторон», — сказал он.

Он пояснил, что организовать переговоры — нелегкая задача, но без выполнения первого этапа это невозможно: «Трудно договориться о долгосрочном прекращении войны, пока они стреляют друг в друга, и поэтому президент США Дональд Трамп хочет прекращения огня». Госсекретарь ожидает, что потребуется «много тяжелой работы и уступок с обеих сторон».

В середине марта США и Украина договорились об объявлении 30-дневного перемирия с Россией, если она согласится. Президент России Владимир Путин выразил общую поддержку, но отметил наличие нюансов, таких как вторжение ВСУ в Курскую область и необходимость устранить «первопричины кризиса».

После этого с Путиным встретился спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Кремль сообщил, что Уиткофф передал Путину «дополнительную информацию», а российский президент через него передал «дополнительные сигналы» для Трампа. Уиткофф назвал встречу продолжительностью три-четыре часа «дискуссией, основанной на поиске решений», и оценил ее как позитивную.