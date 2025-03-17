Трамп планирует провести телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп может провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным на следующей неделе, сообщил спецпосланник Стив Уиткофф в эфире CNN в воскресенье, передают "Ведомости".

«Ожидаю, что будет звонок между президентами на следующей неделе», — отметил он.

Уиткофф рассказал, что Трамп надеется на завершение конфликта в течение нескольких недель. По его словам, урегулирования хотят как в Москве, так и в Киеве. Уиткофф уже провел очную встречу с Путиным в Москве 13 марта, которая длилась около четырёх часов и прошла позитивно.

Ранее предполагалось, что диалог состоится на неделе с 10 по 16 марта. Трамп заявил об этом после публикации совместного заявления Вашингтона и Киева 11 марта, в котором говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления. .

13 марта Путин заявил, что Москва согласна с предложением остановить боевые действия на Украине, но есть нюансы, которые следует обсудить. Их Путин может обсудить с президентом США Трампом.