«Мусорная» реформа набирает обороты: Правительство внедряет новые правила обращения с ТКО

Правительство ужесточает правила для региональных операторов.

Правительство России ускоряет реализацию реформы в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), публикуя новые правила, направленные на повышение прозрачности отрасли и создание полноценной системы сортировки и переработки мусора. В рамках постановления вводятся меры ответственности для региональных операторов за несоблюдение графика вывоза отходов, а также устанавливаются общие стандарты маркировки контейнеров для раздельного сбора, который планируется внедрить повсеместно. Согласно поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева, занимающегося вопросами экологии, до конца 2025 года планируется разработать ещё 14 нормативных документов в данной сфере. Активность в этом направлении свидетельствует о том, что заместитель премьер-министра Михаила Мишустина уже сформулировал свою позицию относительно направлений развития в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и приступил к её практической реализации.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление №293 «Об утверждении порядка обращения с твердыми коммунальными отходами». Документ опубликован, вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2031 года. Порядок разработан с учетом национальной цели «Экологическое благополучие». Он предполагает стопроцентную сортировку твердых коммунальных отходов и снижение полигонного захоронения в два раза к 2030 году. Прежние правила обращения с ТКО были утверждены в 2016 году.

В постановлении детально описаны полный цикл обращения с ТКО, от их сбора до переработки, и порядок оформления необходимой документации, включая форму типового договора на оказание соответствующих услуг. В нее, в частности, включили положения об ответственности региональных операторов за нарушение периодичности вывоза мусора — ранее они применялись только в отношении многоквартирных и жилых домов. Новый порядок четко обозначает условия, при которых регоператору можно лишить статуса (например, за нарушение по его вине соглашения с регионом пять и более раз в течение календарного года), появились и «безусловные основания» для этого, например когда юридическое лицо само отказывается от такого статуса, находится в состоянии банкротства либо его лицензия аннулирована.

С 1 сентября в течение десяти рабочих дней со дня приобретения зданий и земельных участков собственник будет обязан подать заявку на заключение договора с регоператором с указанием, на какую площадку складируется мусор, и копией паспорта на образуемые отходы, что позволит своевременно выявлять новых потребителей услуг. Без заявки счет будет выставлен «по умолчанию» на основе норматива накопления ТКО.

Отдельное внимание уделяется формированию, утилизации и переработке отходов. Так, вводится понятие «место сбора вторичных ресурсов» и фандоматов, куда можно принести отходы, пригодные для переработки (металл, пластик, стекло). Крупногабаритные отходы могут складироваться в бункерах на контейнерных или выделенных площадках способом, утвержденным региональным правительством.

Появились и требования к цветовой индикации контейнеров: во всех регионах к 2030 году будут использовать одинаковые цвета контейнеров для сортировки отходов (для пластика — оранжевые, для стекла — зеленые, для пищевых отходов — коричневые, для несортированных отходов — серые, для групп однородных отходов — синие). До 2030 года складирование отходов в контейнеры других цветов допускается, но на них нужно наносить наклейки, трафареты и таблички соответствующих цветов. Смешивание отходов, которые собрали раздельно, при транспортировке прямо запрещается.

Анна Королева, Олег Сапожков