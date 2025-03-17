Одна из самых маленьких «новостроек» в Сибири продается в Иркутске

Из 116 городов Сибирского федерального округа только в двух – Новосибирске и Красноярске – можно купить новое жилье площадью до 20 кв. м. Еще в восьми застройщики реализуют квартиры величиной 20-25 кв. м. Совокупный объем выборки по малогабаритным объектам эксперты Циан определяют в 1 тыс. единиц. Это лишь 2% от первичного предложения в Сибири.

10 место. Обь (Новосибирская область)

24,90 кв. м / 4,12 млн рублей

ЖК «Свои люди» / ввод в эксплуатацию: четвертый квартал 2025 г.

Рейтинг сибирских городов, где застройщики предлагают жилье сверхмалого формата, открывает Обь – населенный пункт с 30 тыс. жителей, образовавшийся вокруг одноименной станции. К слову, здесь же расположен и новосибирский аэропорт «Томачево». Местные квартиры в среднем стоят на 30-50% дешевле, чем в областном центре. Так, студия величиной 24,9 кв. м в ЖК «Свои люди» даже после февральского подъема цен стоит 4,12 млн рублей.

9 место. Белокуриха (Алтайский край)

24,45 кв. м / 4,89 млн рублей

ЖК «Курортный квартал» / ввод в эксплуатацию: третий квартал 2026 г.

Алтайский курорт Белокуриха становится все более популярным. Туристов привлекают горнолыжная инфраструктура, термальные воды, высокая ионизация воздуха и живописные пейзажи. Ежегодно сюда приезжают четверть миллиона туристов. Желающие провести майские каникулы в Белокурихе уже сегодня забронировали 70% гостиничного фонда. Те, кто хотел быть приобрести аналог отельного номера, могут обратить внимание на студию с габаритами 24,45 кв. м в ЖК «Курортный квартал». Для ее покупки понадобятся 4,89 млн рублей.

8 место. Кемерово

23,90 кв. м / 4,90 млн рублей

ЖК «Уютный квартал» / ввод в эксплуатацию: первый квартал 2026 г.

Примерно столько же (4,90 млн рублей) нужно отдать за объект площадью 23,9 кв. м в кемеровском ЖК «Уютный квартал». Комплекс представляет собой группу из 19 жилых корпусов и нескольких инфраструктурных объектов (два детских сада, школа, фитнес-центр, гостиница, пешеходный бульвар с фонтаном и амфитеатром).

7 место. Барнаул

22,40 кв. м / 3,95 млн рублей

ЖК «Широта» / ввод в эксплуатацию: третий квартал 2026 г.

На западной окраине Барнаула возводится жилой комплекс «Широта» (два десятиэтажных корпуса). По этому адресу пока свободна малогабаритная однушка (22,4 кв. м) с выделенной прихожей и балконом. В ее прайсе прописана сумма 3,95 млн рублей.

6 место. Новоалтайск (Алтайский край)

21,90 кв. м / 2,43 млн рублей

ЖК «Перемена» / ввод в эксплуатацию: третий квартал 2026 г.

В соседнем Новоалтайске зарегистрирована минимальная стоимость жилья в масштабах всей Сибири – 2,43 млн рублей за квартиру размером 21,9 кв. м. Она экспонируется на шестом этаже ЖК «Перемена».

5 место. Томск

20,97 кв. м / 5,34 млн рублей

ЖК «Квартал 1604» / ввод в эксплуатацию: четвертый квартал 2025 г.

До конца текущего года должен быть введен в эксплуатацию первый дом из состава жилого комплекса «Квартал 1604» (Ленинский район Томска). Он содержит более 300 квартир свободной планировки, в том числе, несколько студий площадью около 21,0 кв. м. Один из таких объектов продается за 5,34 млн рублей.

4 место. Омск

20,72 кв. м / 4,90 млн рублей

ЖК «Кварталы Драверта» / ввод в эксплуатацию: второй квартал 2026 г.

Малоформатные лоты – исключительная редкость для омского рынка недвижимости. Из 3,6 тыс. квартир, которые сейчас готовы к продаже, всего 18 (то есть полпроцента) имеют габариты до 25 кв. м. Подобный продукт можно найти в ЖК «Кварталы Драверта». Компактную студию (20,72 кв. м) с предчистовой отделкой застройщик оценил в 4,90 млн рублей.

3 место. Иркутск

20,53 кв. м / 5,45 млн рублей

ЖК «Автограф» / ввод в эксплуатацию: первый квартал 2026 г.

Юнит (20,53 кв. м) из фонда иркутского ЖК «Автограф» – пример того, как быстро дорожает жилье даже в отсутствие льготной ипотеки. В июле его чек равнялся 4,50 млн рублей, к середине осени он успел подняться до 5,10 млн рублей. Этот процесс получил продолжение и в новом году: в январе за квартиру требовалось заплатить 5,33 млн рублей, а в марте планка повысилась еще раз, достигнув отметки 5,45 млн рублей.

2 место. Новосибирск

19,60 кв. м / 5,80 млн рублей

ЖК «Русское солнце» / ввод в эксплуатацию: первый квартал 2025 г.

Новосибирская область тридцатикратно превосходит Омскую и пятидесятикратно Иркутскую по запасам малогабаритной недвижимости. В ЖК «Пшеница» на территории поселка Краснообск (юго-западное предместье Новосибирска) предлагается квартира площадью 19,48 кв. м. В границах областного центра габаритный минимум – это 19,6 кв. м. Он связан с объектом стоимостью 5,80 млн рублей на втором этаже ЖК «Русское солнце».

1 место. Красноярск

17,45 кв. м / 3,02 млн рублей

ЖК «Премьер парк» / ввод в эксплуатацию: третий квартал 2029 г.

Между берегом Енисея и курортом Бобровый лог, в 4 км от национального парка «Красноярские Столбы» обосновался жилой комплекс «Премьер парк». В этой локации концентрируется крупнейший пул предложения на региональном рынке – 7% от общего объема. Среди более чем восьми сотен лотов есть и совсем маленькие экземпляры – студия размером 17,45 кв. м. На нее выставлен чек в 3,02 млн рублей.