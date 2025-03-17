Более 800 тыс. «серых» работников выявили в России

В прошлом году число нелегальных наймов выросло на 5%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Роструда.

Количество случаев нелегального найма сотрудников увеличилось на 5%, достигнув 828 тыс. в 2024 году против 795 тыс. в 2023-м.

К таким нарушениям относятся отсутствие трудового договора, зарплата ниже МРОТ, выплаты «в конверте». В основном речь идет о российских работниках, а не о нелегалах-иностранцах.

Признаки нарушений включают зарплату ниже МРОТ для более 10 сотрудников, заключение договоров с более чем 10 самозанятыми с доходом свыше 20 тыс. рублей, либо, когда зарплата сотрудника отклоняется более чем на 35% от средней по отрасли.

За последние три года выявлено более 2,2 миллионов таких случаев, большинство из которых удалось урегулировать через оформление трудовых отношений или статус самозанятого или ИП. Однако реальные масштабы проблемы могут быть шире: 800 тыс. человек составляют лишь около 1% от общего числа работающих в стране – 76,2 млн, значит, что число неформально занятых может быть значительно больше.