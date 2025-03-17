РСХБ выдал аграриям Иркутской области полмиллиарда льготных займов

С начала года аграрии Иркутской области получили от Россельхозбанка (РСХБ) около 500 млн рублей. Все средства были предоставлены на льготных условиях. В структуре финансовой поддержки важное место традиционно заняли сезонные работы. На эти цели было выдано более 200 млн рублей, причем 97% выданных средств пришлись на малые формы хозяйствования (МФХ). Данный показатель вырос на 135% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«С Россельхозбанком мы сотрудничаем уже на протяжении длительного времени и совместно реализовали ряд значимых проектов. В текущих экономических условиях особенно важно, что банк активно поддерживает нас, продолжая предоставлять кредиты на льготных условиях. В этом году мы взяли кредит для финансирования сезонно-полевых работ, что позволит нам закупить семена, удобрения и горюче-смазочные материалы», – отметил директор ООО «Молочная река Александр Копотилов.

Директор регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова отметила, что в этом году банк уделяет особое внимание малому и среднему бизнесу, поскольку им сложнее адаптироваться к меняющимся условиям.

«Банк продолжает делать всё возможное, чтобы у российских аграриев было достаточно средств на максимально доступных условиях. Особое внимание мы уделяем фермерам, в связи с чем вдвое нарастили кредитование сезонных работ МФХ. В работе находится еще ряд заявок на общую сумму свыше 250 млн. рублей», – подчеркнула Наталья Баркова.

В целом по стране динамика выдачи средств на полевые работы со стороны РСХБ в 2025 году опережает прошлогодний период на 3,6%. Россельхозбанк в 2025 году направил на поддержку сезонных работ 84,4 млрд рублей, из которых 29,6 млрд рублей – на льготных условиях. Малые формы хозяйствования (МФХ) получили от РСХБ 14,2 млрд рублей, что в 2,1 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В РСХБ действует экспресс-кредитование для действующих заёмщиков и имеют положительную кредитную историю. Срок принятия решения – 1 рабочий день. Сумма – до 10 млн рублей. По новым клиентам банк принимает решение в течение 3 рабочих дней на сумму до 20 млн рублей. Заявки на суммы свыше 20 млн рублей даже для новых заёмщиков рассматриваем в срок до 10 дней.

Основная программа льготного кредитования, которая сейчас действует, — это 1969 (бывшая 1528/258). Размер ставки составляет 50% или 30% от ключевой ставки Банка России плюс 2%. Для фермеров действует минимальная ставка. На сегодня это – 8,3%.

Также РСХБ может предоставить средства на льготных условиях в рамках программы 1698 (для экспортёров) и в рамках программы 1967 (на цели развития инженерной и транспортной инфраструктуры, строительства жилых зданий, социальных объектов и др.).

Аграрии могут подать заявку в офисах Россельхозбанка.