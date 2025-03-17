Ключи от мечты. Компания alfa Development завершила строительство ЖК комфорт-класса «Академик»

Отличные видовые характеристики и яркие фасады с красивым остеклением, безопасный двор без машин и система «умный дом», близость природы и доступность городской инфраструктуры – ЖК «Академик» в Академгородке стал воплощением мечты о современном комфортном жилье для 488 иркутских семей. С 1 марта они начали получать ключи от новых квартир, а компания alfa Development отметила этот счастливый момент в жизни своих клиентов праздником. Каким он был – читайте в нашем репортаже.

Фото - Д. Дмитриев

«Уже не терпится приступить к ремонту»

Для Константина и Натальи Аверьяновых 6 марта 2025 года наверняка станет особенной датой в истории семьи. В этот день они впервые переступили порог квартиры, которую приобрели в ЖК «Академик» весной прошлого года. После вторички в «хрущёвке» сразу оценили главные преимущества новостройки: много света, большой балкон, возможность сделать отдельные комнаты для себя и пятилетнего сына.

– Пока ещё трудно спокойно оценить новую квартиру, мы очень волнуемся, все на эмоциях, потому что для нас это очень большая радость. Разница с предыдущей квартирой, конечно, существенная. Нас не просто удивил, а впечатлил вид из окна – на Ангару, на Академический мост. Представляем, как здесь будет красиво вечером, когда весь город в огнях. Нравится, что рядом находится парк «Поляна», стадион, – поделился с нашим изданием Константин.

Он рассказал, что вместе с женой мечтал купить квартиру именно в Академгородке, потому что сам здесь родился и вырос, хорошо знает район и комфортно чувствует себя в этом месте. Ещё один критерий, по которому Аверьяновы выбирали жильё – чтобы в шаговой доступности от ЖК была школа, где будет учиться их сын Максим, и бабушка жила недалеко. Также для семьи важна была транспортная доступность – чтобы всегда можно было уехать в любую точку города.

Фото - К. Машинская.

– Мне всё нравится, все мои желания исполнились, потому что я давно мечтала о новой квартире в доме с красивыми просторными подъездами, с удобным двором без машин, куда можно спокойно отправить гулять ребёнка, потому что его безопасность – самое главное. Нам очень хотелось повысить свой уровень жизни и выбрать для своей семьи самое лучшее. Я думаю, ЖК «Академик» от alfa Development – это правильный выбор. И нам уже не терпится приступить к ремонту квартиры, – рассказала Наталья.

Кстати, первая идея у Аверьяновых появилась сразу, как только они увидели свой балкон.

– Если честно, мы думали, что он будет меньше. А он – вполне просторный. Хотим оборудовать здесь зону отдыха. Будем летом пить здесь чай и любоваться видами города и Ангары.

ЖК "Академик". Фото - Д. Дмитриев

«У дочери будет уютное первое «гнёздышко»

Ещё один гость праздника в ЖК «Академик» – риелтор Марина Богданова – приобрела здесь квартиру для старшей дочери.

– Мне нравится компания-застройщик, не первый год с ней работаю, так как alfa Development всегда качественно делает свою работу и с уважением относится к людям. Я наблюдала за процессом строительства «Академика», поэтому никаких вопросов при приёмке квартиры у меня не возникло. Ключи выдали в срок, прописанный в договоре, так что я всем довольна, – поделилась Марина.

Марина Богданова (слева). Фото - Д. Дмитриев

Она также отметила, что жилой комплекс отличается очень достойной квартирографией, хорошим качеством предчистовой отделки: по словам Марины, не надо будет делать лишних вложений в ремонт, как это часто бывает в других ЖК аналогичного класса. Кроме того, большим плюсом при выборе первой жилплощади для дочери стали отсутствие парковки во дворе и его многофункциональное благоустройство, колясочная и санузел на первом этаже. По словам Марины, в «Академике» у дочери будет уютное первое «гнёздышко».

Безусловно, важную роль сыграла и локация жилого комплекса.

– Академгородок по своему престижу не уступает Октябрьскому району, поэтому я активно предлагала квартиры в ЖК «Академик» своим клиентам, более того, сама дополнительно приобрела здесь недвижимость с инвестиционными целями, – добавила Марина.

ЖК "Академик". Фото - Д. Дмитриев

«Мы строим дома для счастья»

Конечно, за ходом работ на стройплощадке ЖК «Академик» внимательно наблюдали не только будущие жильцы, но и соучредитель компании alfa Development Алексей Чудаков. На празднике он рассказал, что все два года, помимо регулярных визитов на площадку и контроля работ по камерам, он мог наблюдать за ростом жилого комплекса прямо из окна своего кабинета – через Ангару.

– Я благодарю всех, кто причастен к этому проекту: строителей за их ответственное отношение к работе, клиентов – за поддержку alfa Development и готовность быть вместе с нами. Для компании завершение строительства – огромный повод для гордости, а для жителей – долгожданный день, который приблизил их к новой главе жизни. В нашем ЖК будут создавать свои счастливые истории почти 500 семей, которым я желаю домашнего уюта и семейного благополучия, – обратился Алексей ко всем гостям торжественного события.

Фото - К. Машинская.

Вместе с ключами Алексей Чудаков вручил новоселам подарки с символичным названием «Счастье внутри». При этом он заверил, что участие alfa Development в жизни «Академика» после строительства не закончится. Ведь у застройщика тоже есть мечта – оставаться со своими клиентами долгие годы, развиваться вместе с ними и улучшать свои жилые проекты в зависимости от их пожеланий.

– Мы строим дома для счастья – такова миссия нашей компании, – подытожил Алексей Чудаков.

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