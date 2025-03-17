Всероссийский матч по баскетболу среди любительских команд пройдет в Иркутске при поддержке ИНК

Всероссийский матч по баскетболу среди любительских команд пройдет в Иркутске при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК). Организаторы мероприятия – Межрегиональная любительская баскетбольная лига, Иркутская областная федерация баскетбола.

Соревнования состоятся 22 марта на стадионе «Труд». Вход на матч свободный. Друг против друга сыграют сборная Иркутской области и России. В состав сборной Иркутской области вошли лучшие игроки из нескольких команд региона: «ИНК-1», «Премьер Энерго», «Ирказ», «Магнит», «ИГУ-Иркут», «ВЧНГ». Сборную России представляют спортсмены из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Хабаровска, Владивостока, Барнаула, Якутска, Калининграда, Нижнего Новгорода, Сахалина.

Перед основной игрой пройдет «Матч друзей». В нем будут участвовать представители бизнеса, которые внесли свой вклад в развитие регионального баскетбола. Онлайн-трансляция пройдет в сообществах Межрегиональной любительской баскетбольной лиги и Иркутской областной федерации баскетбола во «ВКонтакте». Там же будет доступно расписание игр.

Компания активно участвует в развитии баскетбола и других видов спорта в области. С областной федерацией баскетбола заключено соглашение, направленное на поддержку развития региональных детских спортивных школ, проведение турниров, а также формирование современной методологической базы по обучению тренеров и судей. Компания уделяет особое внимание развитию спорта и среди сотрудников. В ИНК созданы команды по 13 видам спорта, проходят спартакиады, корпоративные соревнования.