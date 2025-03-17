Историческая тяга к пиратству – Захарова о желании британских властей присвоить российские активы

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал как можно скорее изъять замороженные российские активы, пока это еще возможно. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова связала стремление британских властей присвоить эти активы с исторической склонностью Лондона к пиратству.

«Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки. В Англии пиратство было легализовано: пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но разрешалось грабить корабли конкурентов. Аморальная мораль», — написала Мария Захарова в соцсетях.

Она привела в пример английского мореплавателя Генри Моргана, который собрал эскадру и совершал нападения на Вест-Индию, грабя корабли и прибрежные населенные пункты, захватив Панаму. После ареста Моргана не только не наказали, а назначили вице-губернатором Ямайки.

«Грабеж и убийства по лицензии — визитная карточка британской короны и её подданных», — добавила Мария Захарова.

По данным Банка России, который в марте 2023 года выпустил первый отчет о структуре резервов за рубежом, на 1 марта 2023 года сумма средств составляла $574,2 млрд (годом ранее — $617,1 млрд). Из них на золото приходилось $135,5 млрд. С марта 2022 года Евросоюз заявлял о замораживании российских золотовалютных резервов на сумму около $316 млрд, что составляло 51,6% от всех ЗВР России. Позднее к ним добавились еще $19 млрд активов российских бизнесменов, попавших под санкции. Большая часть замороженных резервов находится в Европе — порядка $210 млрд (по подсчетам Евросоюза).