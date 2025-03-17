«Работа на перспективу важнее мимолётной выгоды». Алексей Чудаков о принципах и амбициозных планах alfa Development

ЖК «Академик» – второй реализованный проект alfa Development в Иркутске. Соучредитель компании Алексей Чудаков считает, что новый жилой комплекс уже стал яркой точкой на карте Иркутска. О том, что этому способствовало, как менялась компания и сам проект за время его реализации, а также о новых целях команды alfa Development Алексей рассказал в интервью Газете Дело.

«Никогда не поздно улучшать готовый проект»

Алексей, ЖК «Академик» вы начинали строить в районе со сложившимся социумом. Это как-то повлияло на проект с точки зрения архитектуры, инфраструктуры? Как «Академик» менялся по ходу реализации?

– Приступая к строительству ЖК комфорт-класса «Академик», мы находились в самом начале развития нашей команды как девелопера. Да, за плечами был многолетний опыт в строительстве, но быть застройщиком и заниматься девелопментом – это разные вещи. Мы использовали свои наработки, учились – в том числе, у ведущих российских девелоперов, становились лучше, менялись.

Преображался в ходе строительства и сам комплекс, мы даже несколько раз меняли его внешний облик: фасад, подсветку, благоустройство. Внедряли новые, передовые решения – например, именно в «Академике» впервые применили систему «Умный дом». С помощью специального приложения в смартфоне каждый житель комплекса сможет в автоматическом режиме снять показания приборов учёта, через видеокамеры наблюдать за безопасностью во дворе. Сейчас мы расширяем возможности системы за счёт сервисных функций по оказанию бытовых услуг, чтобы людям было комфортнее и приятнее жить в нашем ЖК.

Кстати, именно после «Академика» мы приняли решение, что в дальнейшем будем применять систему «Умный дом» в каждом новом проекте. В современных реалиях жизни нужно шагать в ногу с IT, поскольку это действительно очень важно для клиентов. Теперь это стандарт alfa Development.

Какой ещё опыт извлекли из строительства ЖК «Академик»?

– Один из главных выводов – никогда не поздно улучшать готовый проект. Даже если на начальном этапе он понравился, мы всегда имеем право доработать его в процессе реализации.

Но ведь это может снижать вашу прибыль?

– Да, но работа на перспективу, на бренд alfa Development – важнее для нас, чем мимолётная выгода. Благодаря работе над проектом «Академик» изменился и наш подход к благоустройству территории жилых комплексов. Мы начали привлекать к нему специалистов из западных регионов страны: у них профессиональное отношение к этому вопросу и более высокое качество.

В «Академике» к моменту сдачи были проданы все квартиры. Как удалось достичь такого результата?

– Мы всегда работаем для своих клиентов. Не секрет, что на рынке недвижимости немало проблем – но мы готовы предложить покупателям различные решения. Например, возможность оформить рассрочку на покупку квартиры. Она действует до конца ввода жилого комплекса, а сейчас мы уже находим возможность предоставлять рассрочку и после ввода ЖК.

Также мы запустили программу «alfa обмен». Это, пожалуй, первый настоящий трейд-ин недвижимости в Иркутске: мы не берём квартиру на реализацию, а в моменте выкупаем её у клиента и предоставляем ему жильё в любом из наших ЖК, причём не только в Иркутске. Например, для многих сейчас актуален Дальний Восток, где есть льготная ипотека.

ЖК "Академик". Фото Д. Дмитриева

«Мы готовы к выходу на столичный рынок»

Что ещё принципиально отличает вашу команду от других застройщиков?

– Подход к девелопменту как к системному процессу. По-другому, я считаю, alfa Development просто не может развиваться, потому что мы работаем мультирегионально. Сейчас одновременно ведём 17 проектов – в стадии разработки и реализации – сразу в шести регионах страны.

Мы спланировали свои действия до 2035 года, и, в соответствии с этим планом, к 2028 году должны войти в топ-50 девелоперов страны. Эту амбициозную цель оцифровали «до болтика», у нас есть понимание, как будем к ней двигаться, и на её достижение заряжена вся команда.

Хотите быть первыми в каждом регионе присутствия?

– У нас нет задачи стать номером один везде, где работаем. Мы готовы быть в топ-3 в каждом регионе, но их должно быть много. Это гораздо сложнее с управленческой точки зрения, но диверсифицированный подход даёт нам гораздо больше устойчивости.

В Иркутске вы уже достигли своей цели?

– В нашем регионе компания уже входит в топ-3 девелоперов, причём ворвалась в этот рейтинг очень неожиданно для всех: в 2021 году, когда мы приступили к своему первому жилому комплексу, никто не ожидал от нас такого спринта.

В Иркутске у нас в активной стадии два объекта: ЖК «Автор» рядом с торговым центром «Сильвер Молл» и две очереди ЖК «Источник» в предместье Марата. В планах – ещё два объекта.

Строительную отрасль в очередной раз ждут непростые времена. Даже президент страны отметил, что на рынке произойдёт «небольшое сжатие». Вы готовы к новым испытаниям?

– Да, последние три года девелопмент живет в условиях постоянно меняющейся рыночной ситуации. Но проблемы, которые ставят перед нами жизнь и время, – это не только вызовы, но и возможности. Мы уверены: именно сейчас нужно готовить новые проекты. В то время, пока многие девелоперы останавливаются, продают свои земельные участки, alfa Development продолжает прирастать.

Конечно, важно действовать вдумчиво, осознанно: планомерно осмысливать, стоит ли запускать конкретный жилой комплекс или он может подождать, а за это время мы его улучшим по каким-то параметрам? Но то, что мы будем запускать новые проекты, расширять географию присутствия, – однозначно.

Фото Д. Дмитриева

Какие регионы на очереди?

– Буквально месяц назад мы зашли в новый для нас регион – Нижний Новгород. В городе-миллионнике будем реализовывать первый проект КРТ на 90 тысяч квадратных метров: построим 15 домов, школу, детский сад. А недавно я вернулся из поездки в Москву с пониманием – компания alfa Development уже «накачала мышцы» и готова к выходу на столичный рынок.



Ценности alfa Development

В своей деятельности команда alfa Development опирается на несколько базовых ценностей. Алексей Чудаков озвучил три самых главных.

Развитие и постоянное обучение

– Многолетний опыт в строительстве обязывает компанию развиваться, двигаться вперёд – в том числе, за счёт обратной связи от клиентов. Ориентируясь на их отзывы, alfa с каждым разом улучшает свой продукт. Мы задаем высокую планку, перенимаем опыт у лучших федеральных застройщиков и продумываем наши жилые комплексы до мельчайших деталей.

Энергичность

– Поскольку alfa Development – развивающаяся и очень амбициозная команда, то без энергии просто невозможно. Я сам, как энерджайзер, постоянно заряжен на активную работу, и вокруг меня – точно такая же команда. Мы позитивны и полны энтузиазма. Нам нравится то, что мы создаем, и это придает силы делать еще больше и лучше.

Клиентолюбие

– Не клиентоориентированность, не клиентоцентричность, а именно клиентолюбие. Потому что мы реально любим своего клиента, слушаем и слышим его, развиваемся для него. Мы стремимся к тому, чтобы человек был с нами всю жизнь: приходил не только за первой квартирой, но и после, когда захочет улучшить свои жилищные условия. Для нас важно, чтобы, выбирая недвижимость, люди в первую очередь заходили на сайт alfa Development – и смотрели, что мы можем предложить в их регионе или каком-то другом, если они хотят поменять место жительства.

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