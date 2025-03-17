Туризм в России на подъёме: более 120 миллионов поездок в 2024 году

Согласно оценкам Центра стратегических разработок (ЦСР), общее число туристических поездок по стране в 2024 году составило свыше 120 миллионов. Внутренний туризм продолжает уверенно развиваться уже четвёртый год подряд.

Для расчётов использовались предварительные данные за весь 2024 год, включая количество туристов, проживающих в гостиницах и иных местах размещения (КСР), сведения от агрегаторов и туроператоров, включая индивидуальные средства размещения. Дополнительно учитывались данные МЧС России, зарегистрировавшего 26 770 туристических групп общей численностью 356,5 тысяч человек, а также информация от РЖД, которой воспользовалось более 1,1 миллиона пассажиров в рамках туристических поездов. Среди этих путешественников 114,4 тысячи выбрали многодневные маршруты, такие как «Жемчужина Кавказа», «Золотое кольцо», «Белорусский вояж» и другие.

Круизная индустрия отметила более 420 тысяч путешествий с ночёвкой. Также были учтены поездки на автомобилях с использованием кемпингов и автодомов. Национальный Союз Профессионалов индустрии Кемпингов и Автотуризма сообщил о регистрации порядка 30 тысяч автодомов. Сервис «Островок» показал рост доли бронирования квартир, апартаментов и домов с 19% в 2023 году до 25% в 2024-м.

Ранее озвученная оценка в 90–92 миллиона поездок с проживанием в КСР была подтверждена. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что до 2030 года в инфраструктуру туризма планируется вложить более 462 миллиардов рублей, а поток туристов с размещением в КСР увеличится до 140 миллионов поездок.

Популярность автотуризма, пешего туризма, а также речных, морских и железнодорожных круизов стремительно растёт. Туристы всё чаще открывают для себя новые направления внутри страны, выбирая альтернативы традиционным черноморским курортам. Например, туристы начали посещать Дагестан, сочетая пляжный отдых на Каспии с посещением древних городов и горных маршрутов. Калининградская область, Приморский край, Сахалин и Камчатка также становятся популярными направлениями наряду с Байкалом.

На 2025 год прогнозируется сохранение положительной динамики благодаря реализации новых национальных проектов и инициатив бизнеса в регионах. Туризм становится привлекательным не только для путешественников, но и для инвесторов, став одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики в 2024 году. За первые три квартала прирост инвестиций составил 44% в годовом исчислении.

Государство активно поддерживает этот тренд через инвестиции. По данным Минэкономразвития, программа льготного кредитования включает более 200 проектов гостиниц и туристических комплексов с общим числом номеров свыше 50 тысяч.