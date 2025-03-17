В начале марта 11 марок изменили цены на автомобили

Снижение наблюдалось у Belgee, Geely и KNEWSTAR. Об этом сообщают эксперты агентства «Автостат».

Цены на новые автомобили 11 марок изменились в первой половине марта. Мониторинг показал, что практически весь модельный ряд BAIC обновился, включая X35, который подешевел на 102–128 тыс. рублей, и X55, подорожавший на 66–79 тыс. Dongfeng снизил цены на три модели, включая DFSK ix5, который упал в стоимости на 400 тыс. рублей. GAC увеличил стоимость двух моделей, Evolute уменьшил цены на два электрокросса, а автомобили LADA Vesta подорожали на 6 тыс. рублей. Также повысились цены на внедорожники EXEED VX и пикапы JAC T9.