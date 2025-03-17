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Названа самая прибыльная отрасль в Иркутской области

Средняя зарплата в ней – 148 тыс. рублей.

РИА Новости опубликовало рейтинг регионов России по самым высокооплачиваемым отраслям. Иркутская область заняла 15-е место. Наиболее доходной сферой в Приангарье является добывающая промышленность, где заработная плата достигает 148 тыс. рублей.

Среди ближайших соседей лидирует Красноярский край, занявший 12-е место: работникам в добыче драгоценных металлов платят до 162 тыс. рублей. На 22-м месте оказалась Бурятия, где в той же отрасли – добыче драгметаллов – специалисты получают 129 тыс. рублей. Новосибирская область заняла 24-е место: сотрудникам сферы связи и информационных технологий предлагают зарплату до 125 тыс. рублей.

На первых строчках:

  • Сахалинская область – добыча нефти и газа (317 тыс. рублей);
  • Москва – финансовые услуги (302 тыс. рублей);
  • Ямало-Ненецкий автономный округ – добыча нефти и газа (244 тыс. рублей);
  • Мурманская область – рыболовство (211 тыс. рублей);
  • Чукотский автономный округ – энергетика (195 тыс. рублей).

Замыкают рейтинг:

  • Псковская область – производство электрического оборудования (60 тыс. рублей);
  • Карачаево-Черкесская Республика – госслужба (60 тыс. рублей);
  • Чеченская Республика – госслужба (60 тыс. рублей);
  • Республика Ингушетия – госслужба (57 тыс. рублей);
  • Республика Калмыкия – госслужба (54 тыс. рублей).

/ Сибирское Информационное Агентство /


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