Участки открытой воды и трещины: МЧС предупреждает о ледовой обстановке на Байкале

На Байкале стали появляться становые трещины и разломы, сообщает МЧС по Иркутской области. Это тревожный сигнал, ведь подобные явления указывают на ухудшение состояния ледового покрова.

В районе Большого Голоустного образовались участки открытой воды, в Мухорском заливе толщина льда равна 80 см, в Куркутском заливе — тоже 80 см. В проливе Малое Море лед имеет толщину 60 см, а в проливе Ольхонские Ворота — 45 см. На реке Ангара от истока до Большой речки также наблюдается открытая вода, а ниже по течению активно разрушается ледяной покров. На

МЧС настоятельно призывает жителей и гостей региона учитывать ежедневные изменения ледовой обстановки. Выход на весенний лёд представляет собой реальную угрозу жизни, особенно вдали от обустроенных переправ. Стоит избегать приближения к краю льда, промоинам и трещинам, чтобы избежать опасных ситуаций.