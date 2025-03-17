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15 дней на выплаты: сенаторы предлагают ускорить процесс для военных

Сенаторы представили в Госдуму законопроект, предусматривающий сокращение срока предоставления единовременных выплат военнослужащим до 15 дней. Документы, направленные в нижнюю палату, сообщают «Ведомости».

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Эта мера касается выплат членам семьи погибшего военного (единовременная выплата составляет 3 млн рублей), военнослужащим, получившим травму (2 млн рублей), а также срочникам и гражданам, призванным на военные сборы, которые получили травму во время службы (1 млн рублей), как указано в пояснительной записке.

«Порядок перечисления средств определяется органом власти, в котором проходила служба, однако сроки везде разные. Поэтому иногда бойцы и их семьи сталкиваются с задержкой выплат», — написала Лантратова в Telegram.

Законопроект предлагает дополнить ст. 3 закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» (№ 306-ФЗ) положением о том, что единовременные выплаты производятся не позднее 15 дней со дня получения полного комплекта необходимых документов и окончания проверки их полноты и правильности оформления. Срок проведения такой проверки не должен превышать 15 дней.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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